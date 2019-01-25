Son Dakika Haberleri: Vali Mahmut Demirtaş, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ile Bir Araya Geldi

Vali Mahmut Demirtaş, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ile Bir Araya Geldi

25 dakika önce

Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlara verilen hizmetleri detaylarıyla değerlendirmek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve tüm ilçelerin nüfus müdürleriyle makamında bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlara verilen hizmetleri detaylarıyla değerlendirmek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve tüm ilçelerin nüfus müdürleriyle makamında bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müdürlüklerce vatandaşlara sunulan "doğum, ölüm, evlenme, boşanma, kayıt düzeltme, adres kaydı, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri, adres standardının sağlanması" gibi hizmetler detaylarıyla ele alındı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve ilçe nüfus müdürlerinin, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti"nin sağlanmasının önemini vurguladı.

Vali Demirtaş'ın, "Bizlere düşen görev, Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde Devletimizin sıcak yüzünü hissettirmek ve en kaliteli hizmeti sunmaktır" mesajı verdiği toplantı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerindeki hizmet kalitesinin arttırılması ve bakanlıkça belirlenen hedeflere ulaşılması için yapılması gereken çalışmalar ile alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:45:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mahmut Demirtaş, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]