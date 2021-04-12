Vali Makas: "11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın engin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz" - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın engin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Vali Mehmet Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın engin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.

Ramazan ayı birçok iyiliği ve güzelliği içinde barındıran mübarek bir aydır. Bir yönüyle Kur'an ayı olan Ramazan ayı, diğer bir yönüyle de nefsin terbiyesi ve manevi olarak arınmamızı sağlayan oruç ayıdır. Aynı zamanda içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bu sabır ve rahmet ayı; fakirlerin doyurulduğu ve giydirildiği, yoksulların himaye edildiği, öksüz ve yetimlere kol kanat gerildiği, bireysel ve toplumsal manada nice iyiliklerin ve güzelliklerin yaşandığı bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren covid-19 salgını nedeniyle bu sene de Ramazan ayının pek çok güzelliğini hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için evlerimizde sadece ailelerimizle birlikte yaşamalıyız. Sahuru da iftarı da kendi evlerimizde yapmalıyız. Salgın hastalığın yayılımını arttıracak akrabalarımız ve komşularımızla birlikte toplu iftarları yapmamalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da belirttiği gibi teravih namazlarını evlerimizde kılmalıyız.

Bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bu salgın hastalıktan kurtulana kadar hep birlikte sabrederek kendimizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere devletimizin ve kurumlarının almış olduğu tüm tedbirlere ve belirlediği tüm kurallara titizlikle uymalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli hemşehrilerimin, Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyor, bu rahmet ve bereket ayının Aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZİNCAN