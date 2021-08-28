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Vali Makas: "19 Mayıs'la başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır" - Son Dakika

Vali Makas: "19 Mayıs'la başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır"

28.08.2021 09:26
Vali Makas:

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:

" Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, tüm emperyalist güçlere karşı imanın, cesaretin, vatan sevgisinin tüm dünyaya ilanıdır.

19 Mayıs'la başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Muzaffer bir ecdadın torunları olarak bizler de bu zafer ve diriliş ruhunu yarınlara taşımakla mükellefiz. Ülkemizi her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için mücadele ediyoruz. 'Bu topraklar için toprağa düşenlerin' aziz hatırası için bu zafer ruhunu diri tutmak, gençlerimize bu ruhu aşılamak, öncelikli görevimizdir.

Kahraman, hamiyetli vatan evlatlarının Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği direniş, vatan sevgisinin en eşsiz örneklerinden biridir. Milletimizin istiklalinin sembolü olan bu zafer, aynı zamanda bu toprakları yurt bilenler için bir ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet'in ilanına giden yolda en büyük güç ve cesaret kaynağı olan, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, tüm emperyalist güçlere karşı imanın, cesaretin, vatan sevgisinin tüm dünyaya ilanıdır.

Bu duygular içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu ve gururunu bize yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum. Aziz vatanımızın korunmasında azim ve kararlılıkla mücadele eden ordumuzun, emniyet teşkilatımızın ve Aziz Milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZİNCAN

Vali Makas: 19 Mayıs'la başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Makas: '19 Mayıs'la başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır' - Son Dakika


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