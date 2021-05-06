Vali Makas, Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Dumanlı Tabiat Parkında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve yetkililerden bilgi aldı.

Dumanlı Yaylasında yapımı devam eden idari binalar, cami ve şadırvan, bungalov evler, yürüyüş yolları piknik alanları ve sosyal tesislerde incelemelerde bulunan Vali Makas, çalışmaların herhangi bir gecikmeye mahal verilmeden planlandığı takvimde bitirilmesini istedi.

Makas, kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğada vakit geçirmek için sabırsızlıkla beklediğini belirterek, devam eden bu çalışmalarında bitirilmesiyle birlikte, temiz havası ve doğal güzelliğiyle göz dolduran Dumanlı Tabiat Parkı'nın doğaseverlerin en gözde dinlenme ve kamp alanı olacağını belirtti. - ERZİNCAN