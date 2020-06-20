Vali Makas: "İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek" - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "ilimiz genelinde 66 okulumuzda, 246 salonda, 3 bin 893 öğrencimizin katılımı ve 722 öğretmenimizin gözetiminde gerçekleştirilecektir." dedi.



Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ilimiz genelinde 66 okulumuzda, 246 salonda, 3 bin 893 öğrencimizin katılımı ve 722 öğretmenimizin gözetiminde gerçekleştirilecektir. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin güvenli bir şekilde sınavlara katılmaları için, sınav yapılacak okullarımızda her yer dezenfekte edilmiş, sınıflardaki oturma düzeni sosyal mesafe kuralları çerçevesinde planlanmış, öğrencilerimizin sınava sağlıklı bir ortamda girebilmeleri için gerekli olan tüm tedbirler alınmıştır.



Ülkemizin aydınlık yarınları olan sevgili öğrencilerimiz, bugün eğitim hayatınıza yön verecek önemli bir sınava giriyorsunuz. Uzun bir süredir hazırlandığınız bu sınavı en güzel şekilde geçebilmek için çok çalıştınız, bugün ise kendinize güvenmek ve emeklerinizin karşılığını alma zamanıdır. Büyük bir azim ve gayretle hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizi yetiştiren onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." - ERZİNCAN