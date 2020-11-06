Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu

06.11.2020 09:50
Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ve İliç ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ve İliç ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kemah Kaymakamlığı ve Kemah Belediyesine giden Vali Makas, ilçe Kaymakamı İsmail Demir, ilçe belediye başkanı Osman Kemal Aslan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Yapılan ziyaretlerde Kaymakamlık ve belediye makamlarında ilçedeki son durum hakkında ilçe Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan'dan bilgi alan Vali Makas, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Vali Makas, kamu yatırımlarını da inceleyerek Aziz ve Mehmet Torun İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Vali Mehmet Makas'a, okul ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

Vali Makas Kemah'ta Şehit Jandarma Er Mehmet Turan Mutlutürk'ün babası Mevlit Mutlutürk'ü evinde ziyaret etti.

Kemah'ın ardından İliç'e geçen Vali Makas, Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz'den bilgi alan Vali Makas, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından İliç ilçe esnafını gezen Vali Makas, faaliyet gösteren esnafın işleri hakkında bilgi alarak, karşılaştıkları sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Daha sonra yakın zamanda hizmete girecek olan ilçe gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ERZİNCAN

Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu
Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu
Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu

Kaymakamlık, Kemah, Asker, İliç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Makas, Kemah ve İliç'te incelemelerde bulundu - Son Dakika


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