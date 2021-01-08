Vali Makas, milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Makas, milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu

08.01.2021 10:22
Vali Makas, milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'la birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'la birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Makas ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve beraberindeki heyet ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bedir Limon ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasının faaliyetleri hakkında Vali Mehmet Makas'a bilgiler veren Başkan Bedir Limon, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Mehmet Makas, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, Erzincan'a daha iyi hizmeti vermek için hep birlikte gayret göstereceklerini ifade etti.

Vali Makas daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Erzincan için bugüne kadar yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Mehmet Makas, kentin gelişmesi için bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışılacağını vurguladı.

Vali Mehmet Makas, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Dünya ekonomisinin derinden etkilendiği pandemi sürecinde, Devletimizin imkanlar ölçüsünde üreticinin ve esnafın yanında olduğuna değinerek, kısa zamanda zor günlerin sona ereceğine inandığını söyledi.

Vali Mehmet Makas son olarak Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Hizmet binasında incelemelerde bulunarak kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Makas, Pancar Ekicileri Kooperatifinin çiftçilere önemli derecede katkı sağladığına vurgu yaparak, şeker pancarının ve şeker pancarına bağlı yan ürünlerin ilimize önemli bir katma değer sağlandığını söyledi.

Şeker Pancarı üretiminin Erzincan ekonomisine ve istihdamına büyük oranda katkı sağladığını belirten Vali Mehmet Makas, tohum, ekipman, gübre ve tarımsal ilaç satışı ile Kooperatifin her zaman çiftçilerimizin yanında olduğunu belirterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Vali Makas, milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu
Vali Makas, milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu

Süleyman Karaman, Yönetim Kurulu, Burhan Çakır, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Makas, milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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