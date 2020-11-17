Vali Makas'tan 24Erzincanspora ziyaret

Vali Mehmet Makas, 2. ligde mücadele eden 24Erzincanspora moral ziyaretinde bulundu.

Antrenman sonrası Erzincan Merkez Spor Salonu önünde teknik heyet ve futbolcular ile görüşen Vali Mehmet Makas, Çarşamba günü kendi sahasında ağırlayacağı Manisa BBSK ile olan karşılaşmada kırmızı siyahlı ekibe başarılar diledi.

Vali Makas'a takımın son durumu ile ilgili bilgi veren teknik direktör Özcan Kızıltan, "Bu Çarşamba günü gurubumuzun lideri Manisa Sporu konuk edeceğiz. Çalışmalarımız çok iyi inşallah bu maçı kazasız atlatarak iyi takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

İdman sonrası 24Erzincanspor tesislerine geçerek yöneticiler ile bir araya gelen Vali Makas'a, 24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş ismini taşıyan 24 numaralı forma hediye etti.

İkinci Lig Beyaz Grupta 28 puanla Manisaspor liderliğini korurken, 24 Erzincanspor 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. - ERZİNCAN