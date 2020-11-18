Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret - Son Dakika

Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret

18.11.2020 09:45
Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas baro, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyarette bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas baro, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyarette bulundu.

Vali Makas, Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk'ten baronun yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Vali Makas yaptığı görüşmede; avukatların, savunma hakkının temsilcileri olduğunu dile getirerek, toplumda hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin yüksek olmasında avukatlık mesleğinin önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ise Vali Mehmet Makas'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Vali Makas, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Makas, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve meclis üyelerine, ildeki yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına yönelik çalışmalarında başarılar diledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise Vali Mehmet Makas'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Vali Makas daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek, kurumun faaliyetleri hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl'den bilgi aldı.

Sosyal devlet anlayışının önemine değinen Vali Makas, devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirterek, bu noktada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına büyük görevler düştüğünü belirtti.

Ziyaret kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı birimleri tek tek gezen Vali Mehmet Makas, kurum çalışanları ile görüşerek, çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret
Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret
Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret

Zahit Şeyhanoğulları, Yönetim Kurulu, Erzincan, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Makas'tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret - Son Dakika


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