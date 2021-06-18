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Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret

18.06.2021 11:43
Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Şehit Rasim Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Şehit Rasim Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Demirkent Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi Hayriye Kılıç ve aile bireyleri ile görüşen Vali Makas, ailenin talep ve isteklerini dinledi, tüm şehitlerimiz için dua etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, daha sonra Gülabibey Mahallesi'nde torunu ile birlikte ikamet eden 73 yaşındaki Güzel Dağotu'nu ziyaret ederek ailenin istek ve sorunlarını dinledi. - ERZİNCAN

Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret
Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret

Demirkent, Erzincan, Şehit, dua, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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