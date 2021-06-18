Vali Makas'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Şehit Rasim Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Demirkent Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi Hayriye Kılıç ve aile bireyleri ile görüşen Vali Makas, ailenin talep ve isteklerini dinledi, tüm şehitlerimiz için dua etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, daha sonra Gülabibey Mahallesi'nde torunu ile birlikte ikamet eden 73 yaşındaki Güzel Dağotu'nu ziyaret ederek ailenin istek ve sorunlarını dinledi. - ERZİNCAN