Vali Mantı 2'inci Organize İçin Yer İncelemesinde Bulundu

Aksaray Valisi Ali Mantı, yapılması planlanan 2'inci Organize Sanayi Bölgesi için Sultanhanı ilçesinde yer incelemesinde bulundu.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yapılması planlanan 2'inci Organize Sanayi Bölgesi için Sultanhanı ilçesinde yer incelemesinde bulundu.



Vali Ali Mantı, beraberinde Aksaray İl jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Aksaray Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Cüneyt Göktaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile birlikte Sultanhanı ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 2'inci Organize Sanayi Bölgesi için yer incelemesinde bulundu. Konya yolu üzerinde bulunan verimsiz geniş toprakların sanayileşme ile değerlendirilmesi ve mevcutta Konya - Aksaray yoluna cephesi ve proje aşamasında olan Antalya-Konya-Aksaray-Kayseri hızlı tren güzergahına da yakınlığı ile incelenen arazinin Aksaray'a kurulması planlanan 2'inci Organize Sanayi Bölgesi için çok uygun olduğu öğrenildi belirlendi.



Vali Ali Mantı, arazi incelemesinin ardından Sultanhanı ilçesine geçerek Restorasyonu devam eden Sultanhanı Kervansarayında incelemelerde bulundu. - AKSARAY

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