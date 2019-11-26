Son Dakika Haberleri: Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ekecik Hava Radar Kıta Komutanlığına ziyarette bulundu.

Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ekecik Hava Radar Kıta Komutanlığına ziyarette bulundu.


Vali Ali Mantı, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Fuat Anık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve Gençlik Hizmetler Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan ile incelemelerde Ekecik Hava Radarda incelemelerde bulundu. Vali Mantı, Ekecik Hava Radar Komutanı Yüzbaşı İbrahim Yeniay'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ali Mantı görev yapan askerler ve astsubaylarla bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AKSARAY

Murat Kolcu, Ali Mantı, Jandarma, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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