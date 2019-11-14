Vali Mantı esnafları ziyaret etti
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Aksaray Valisi Ali Mantı, esnafları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:06 Kaynak: AA
Aksaray Valisi Ali Mantı, esnafları ziyaret etti.
Vali Mantı beraberinde Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile çarşıdaki esnafları ziyaret etti.
Esnaflarla selamlaşarak bir süre sohbet eden Mantı, hayırlı işler diledi.
Mantı ve beraberindekiler cadde üzerinde karşılaştığı öğrenci grubuyla da bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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