Son Dakika Haberleri: Vali Mantı Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Vali Mantı Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

1 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı yetişkin Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Mantı Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu, System.String[]
Aksaray Valisi Ali Mantı yetişkin Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kuran kursunda sınıfları gezen Vali Mantı, öğrencilerle sohbet etti. Vali Mantı, İl Müftüsü Cemaleddin Bal ve görevli öğretmenlerden bilgi aldı. Çocuk sınıflarında bir süre sohbet ettiği çocuklardan öğrendikleri duaları dinleyen Vali Mantı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yetişkin kurslarına katılan kursiyerleri sınıflarında ziyaret eden Vali Mantı tebrik ettiği kursiyerlere başarılar diledi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle! Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:46:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mantı Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]