Son Dakika Haberleri: Vali Mantı lise öğrencileri ile buluştu
Son Dakika Güncel Vali Mantı lise öğrencileri ile buluştu

Vali Mantı lise öğrencileri ile buluştu

1 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Mantı lise öğrencileri ile buluştu, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.


Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Ali Mantı, özgürlüklerin sınırsız olmadığını vurgulayarak, "Disiplin, irade, çalışma bu üç madde sizler için çok önemli bunlara dikkat edin" dedi.


Beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile ziyaret ettiği okulda öğrenim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Ali Mantı, günümüz gençliğinin karşılaştığı en önemli sorunların başında birçok cepheden kendilerine taarruzların yapıldığını belirtti. Değişik unsurlardan gelen bu taarruzlar karşısında gençlerin uyanık olmaları gerektiğini ifade eden Vali Ali Mantı, "Vatanınıza milletinize hizmet için çalışın, alın teri dökün, büyük hedeflere çok çalışılarak ulaşılabilir. Alın teri hiçbir zaman yerde kalmaz. Onun için her zaman sağlam durmalısınız" diye konuştu.


Okul Müdürü Orhan Avan ve öğretmenlerle görüşerek bir süre sohbet eden Vali Ali Mantı ve beraberindeki heyet okul kütüphanelerini gezerek incelemelerde bulundu. - AKSARAY

Ahmet Cevdet Paşa, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
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