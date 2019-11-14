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Vali Mantı resim kursunu ziyaret etti

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, özel çocukların eğitim gördüğü resim kursunu ziyaret etti.

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Aksaray Valisi Ali Mantı, özel çocukların eğitim gördüğü resim kursunu ziyaret etti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gönüllere Dokunan Mavi Hayaller Projesi" kapsamında engelli öğrencilere yönelik düzenlenen resim kursu Zinciriye Medresesi'nde devam ediyor.

Vali Mantı, beraberindeki Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile kursu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet ederek yaptıkları yağlı boya resimleri inceleyen Mantı, kursa katılan çocuklara başarılar diledi.

Emniyet Müdürlüğü, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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