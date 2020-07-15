Vali Masatlı: "15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu" - Son Dakika

Vali Masatlı: "15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu ve hainlere çiğnetmedi" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu ve hainlere çiğnetmedi" dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği Garnizon Şehitliğinde şehitlerin mezarlarına çiçek bırakarak dua eden Vali Masatlı, "Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da, hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize bir kahramanlık destanı olarak en iyi şekilde anlatacağız" ifadelerini kullandı.


Türk milletinin, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını anımsatan Vali Masatlı, "Günümüze geldiğimizde ise, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa, helikoptere kafa tutan ruh, aynı ruhtur. Bu ruhu kutsal bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya bir kez daha meydan okumuştur. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ/PDY terör örgütü ve onun dış işbirlikçilerinin kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyor, tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları da lanetliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne zeval getirmesin. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" değerlendirmesinde bulundu. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı: '15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu' - Son Dakika
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