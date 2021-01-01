Vali Masatlı: "2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak" - Son Dakika

Vali Masatlı: "2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak"

01.01.2021 13:28
Vali Masatlı:

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "2021 yılı inanıyorum ki zorlukları atlatacağımız, tarihimizden gelen gücü sürekli değişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirip Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı huzurlu bir yıl olacaktır" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "2021 yılı inanıyorum ki zorlukları atlatacağımız, tarihimizden gelen gücü sürekli değişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirip Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı huzurlu bir yıl olacaktır" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen 2020 yılında çok sayıda insanı kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığını belirten Vali Masatlı, Buna rağmen her türlü zorluğu dayanışma içerisinde aşan milletimizin bu acı süreci de elbirliğiyle aşacağına inanıyorum. Bu kapsamda aşılama çalışmalarının başlamasıyla salgının etkileri azalacak ve ülkemiz sağlıklı bir geleceğe adım atacaktır. Bu vesileyle salgınla mücadele sürecinde canlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza halkımız adına şükranlarımı sunarken, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız ile tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ise başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Geç saatlere kadar beraberindeki yetkililerle birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Masatlı, "2021 yılının ülkemize ve Amasyalı hemşerilerimize iyilikler, güzellikler getirmesi temennisiyle, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının ve saygıdeğer Amasyalıların yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Vali Masatlı: 2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak
Vali Masatlı: 2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak
Vali Masatlı: 2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak
Vali Masatlı: 2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak
Vali Masatlı: 2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak

Koronavirüs, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı: '2021 Amasyalılar için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacak' - Son Dakika


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