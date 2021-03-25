Vali Masatlı, 7 aylık hamileyken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşini ziyaret etti - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alındıktan sonra hayatını kaybeden 27 yaşındaki Müjgan Yiğit'in eşi Sinan Yiğit'i ziyaret etti.

Taşova ilçesinde yaşayan aileyi evinde ziyaret eden Vali Masatlı, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle üzücü kayıpların verildiğini ifade eden Masatlı, "Müjgan Hanım'ın vefat etmesi bizleri çok derinden üzdü. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız tedavinin başladığı ilk günden itibaren ellerinden geldiği kadar bütün imkanları kullanarak mücadele ettiler. Bir noktadan sonra takdiriilahi. Bizlerin ne kadar çok imkanı olsa da yüce Mevla bizden daha çok seviyormuş yanına aldı. Allah sizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Sinan Yiğit, Vali Masatlı'ya ziyareti için teşekkür etti.

Ziyarette, Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve diğer yetkililer de yer aldı.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan ve bir erkek bebek dünyaya getiren 27 yaşındaki Müjgan Yiğit, tedaviye rağmen kurtarılamamış, Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı daha bulunan Yiğit 17 Mart'ta Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verilmişti.