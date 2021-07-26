Vali Masatlı, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçmesini değerlendirdi - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki aşılama çalışmalarındaki başarı sayesinde Amasya'nın haritada mavi renge döndüğünü, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloyu açıkladı. Buna göre, Amasya'nın yüzde 75.1 ile aşılamada en yüksek orana sahip altıncı il olduğu ve mavi kategorideki iller arasına girdiği bildirildi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar ile kent olarak aşılamada iyi bir noktada bulunduklarını, en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini söyledi.

Aşılama sürecinde sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığını ifade eden Masatlı, "Geldiğimiz noktada özellikle dün Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu haritada ilimizin mavi olarak görülmesi bizleri çok ciddi derecede memnun etti. Bu aşılama çalışmalarımızda Amasyalı vatandaşlarımız ciddi derecede ilgi gösterdiler. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

296 noktada aşılama çalışması yapılıyor

Sağlık çalışanları tarafından aşılama sürecinin büyük titizlikle sürdürüldüğünü, 296 noktada aşılama çalışması yapıldığını aktaran Vali Masatlı, şunları dile getirdi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına yüksek uyum sağlayan Amasya, illerin aşı oranına göre gösterildiği haritada mavi ile gösterilerek düşük riskli iller arasındaki yerini aldı. Sürekli olarak vatandaşlarımızı yönlendirdik ve bu konuda çalışmalar yürüttük. Tabii ki salgının bu şekilde önlenemeyeceği ortaya çıkıp ve bunun aşısı da bulununca bizler de tüm Amasya'mızda başta Valiliğimiz, Sağlık Müdürlüğümüz, kamu kurum kuruluşlarımızın da desteği ile bir aşı kampanyası başlattık. 296 noktada aşılama çalışmaları yürüttük. Bu aşılama çalışmalarımızda Amasyalı vatandaşlarımız ciddi derecede ilgi gösterdiler. Hatta bizler özellikle bayram arasında trafik kontrol noktasında bile aşılama ünitesi oluşturduk, gelen geçen bütün vatandaşlarımızı, aşı olmak isteyen bütün vatandaşlarımızı da orada aşılamayla ilgili bir çaba sarf ettik."

Vatandaşların "maske, mesafe, temizlik' kurallarına hassasiyet gösterdiğini, aşı olmaya ilgi gösterdiğini vurgulayan Masatlı, "Şu ana kadar ilimizde yapılan aşı sayısı yaklaşık 350 bindir. Bu 350 bin aşı içinde birinci doz aşı da 197 binin üzerindedir. Yani bu rakamları oransal olarak ifade ettiğimizde ilimizde birinci doz yüzde 75,10'luk bir oranla haritada mavi kategoriye geçmiştir. Ben vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.