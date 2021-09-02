Vali Masatlı: "Amasya'nın sanayi potansiyelini OSB'leri büyüterek artıracağız"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Amasya'nın sanayi potansiyeli mevcut halinden daha fazladır. Bu potansiyeli de ancak OSB'lerimizi büyüterek kullanabiliriz" dedi.

Amasya Karma Organize Sanayi Bölgesi genişleme çalışmaları yer seçimi komisyonu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, "Amasya OSB genişleme çalışmalarının sona ermesiyle mevcut 92 hektarlık alana 57 hektarlık bir alanı da eklemiş olacağız. Bunun sonucunda hem üretim ve ihracatımız, hem de istihdam sayılarımız artış gösterecektir. Tüm bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize çizdiği 2023 vizyonunda Amasya için öngörülen hedeflere ulaşabilmek ve ilimizi kalkındırmak için yapmaktayız" diye konuştu.

Taşıdığı stratejik önem dolayısıyla kent genelindeki mevcut OSB'leri genişletmek için çalışmalara yaptıklarını ayrıca Taşova'ya salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen rekor sayılabilecek bir sürede yeni bir OSB kurduklarını hatırlatan Mustafa Masatlı, "Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyümüştür. Bugün açıklanan verilerde ise ihracat rakamlarımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak yıllık bazda 207 milyar doları geçmiştir. Ülkemiz bu rakamlara ağırlıklı olarak sanayi sektörünün katkısı ve aksamayan üretimiyle gelmiştir. Bu durum OSB'lerin stratejik önemini göstermektedir. Bu vesileyle genişleme çalışmalarımızda bizlere her konuda destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve ilgili, kurumlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda katılımcı kurum temsilcileri OSB'lerin genişleme sürecinde yapılması gereken çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. - AMASYA