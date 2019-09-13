Vali Masatlı aşure dağıttı

ARDAHAN - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Cuma Namazı çıkışında Merkez Camii bahçesinde aşure dağıttı.

Ardahan Müftülüğü tarafından Muharrem ayı vesilesiyle Merkez Camiin'de Cuma Namazı öncesi Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt için mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı sonrası ise Türk Kızılay'ı Ardahan Şubesi tarafından hazırlanan aşure, cami cemaatine dağıtıldı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da programa katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Burada gazetecilere konuşan Vali Masatlı, muharrem ayının İslam dini için kutsal bir yeri olduğunu ifade etti.

Bugün birçok noktada olduğu gibi Ardahan'da da aşure ikramında bulunulduğunu anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu görevi ifa ederken, başta Kerbela'da şehit olan Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin, beraberindekiler ve bu zamanda kadar bu din uğruna şehit olan bütün Müslümanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Kerbela gibi olayların bu coğrafyada, bu dünyada bir daha yaşanmaması için biz Müslümanlar olarak dua ediyoruz."