Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Ardahan Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında...

Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Ardahan Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Belediye Başkanı, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Defterdarı, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl AFAD Müdürü, SYDV Müdürü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ve Eczacılar Odası Temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıda, korona virüs salgının yayılmasını önleme amacıyla alınana tedbirler ve alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.


Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, korona virüs salgınının yayılmaması için Ardahan'da her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Bu virüsün yayılmasını önlemede temel önlemin ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanmasıdır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir. Otobüs seferleri konusunda biz ilimiz ölçeğinde tedbirlerimizi arttırmaya başladık. Kentimizin giriş çıkışlarında ilave iki tane daha kontrol noktası oluşturarak denetimleri sıklaştırdık. İlimize gelmek isteyen şüpheli vakaları karantinaya alarak izolasyonu sağlayacağız. Yine ilimizdeki il dışı ve il içi tüm yolcu taşımacılığını terminalden hizmet verecek şekilde düzenliyoruz. Otogarlarda ki personelin sağlık kontrolleri sıklıkla yapılacak. Yine Valiliğimiz koordinasyonunda Seyahat İzin Kurulu oluşturarak yolcu transferlerini kontrol altına alacağız, zorunlu haller dışında yolcu akışını durduracağız. Bu tedbirleri alırken, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan marketler, kasaplar ve fırınların faaliyetlerini sürdürmesi için bu sektörlerde il dışı ve il içi ulaşım sevkiyatı kontrollü bir şekilde sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın ilaç tedariği konusunda da eczacılarımız bilgilendirilecek ve ilaç ihtiyaçları sorunsuz karşılanacaktır. Kolluk birimlerimiz ve belediye tarafından sosyal izolasyonun sağlanması için dışarıda işi olmayan vatandaşlarımız eve gitmeleri konusunda uyarılacaktır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızla ilgili olarak da Valiliğimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubumuz bugüne dek sorunsuz bir şekilde verdiği hizmeti aynı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.


Vali Mustafa Masatlı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2019 yılında gönderilen 2019/5 sayılı Küresel Grip Salgını (Pandemi) genelgesini de katılımcılarla paylaştı.


Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Sağlık Grup Başkanı Ulaş Şentürk, Küresel Grip Salgını (Pandemi) hakkında sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu.


Toplantıda ayrıca, Kurum ve Kuruluşların görevleri ifade edildi ve alınacak kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ARDAHAN

Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Maske kullananlara önemli uyarı..."Yere atmayın" Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 20:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]