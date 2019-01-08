Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı, Belediye Meclis Toplantısına Katıldı

Vali Masatlı, Belediye Meclis Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy başkanlığında gerçekleşen 2019 yılının ilk belediye meclis toplantısına katıldıArdahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Masatlı, bir süre Başkan Köksoy ile görüştükten sonra Belediye...

Vali Masatlı, Belediye Meclis Toplantısına Katıldı, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy başkanlığında gerçekleşen 2019 yılının ilk belediye meclis toplantısına katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Masatlı, bir süre Başkan Köksoy ile görüştükten sonra Belediye Meclisi Toplantısına katıldı. Meclis üyeleriyle tanışan Vali Mustafa Masatlı, belediyenin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Masatlı, "2019 yılının ilk toplantısının hayırlı olması diliyorum. Gelişen, değişen, büyüyen Ardahan'ımızı daha ileriye taşımak bizim tek hedefimiz olacak. Biz sizlerle birlikte bu şehri ileriye taşıyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı sürdürerek, ilimizi en iyi noktalara birlikte taşıyacağız. Bize öneriniz varsa lütfen paylaşın. Biz yapıcı olan tüm eleştirilere de açığız. Şundan emin olun ki, beş bin 156 kilo metrekaredeki tüm sahaya ve buralarda yaşayan insanlara hizmet etmek temel görevimiz olacak" dedi ve başarılar diledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Faruk Köksoy, Ardahan, Güncel
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