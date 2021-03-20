Vali Masatlı böyle uyardı: "Bana bir şey olmaz demeyin" - Son Dakika

Vali Masatlı böyle uyardı: "Bana bir şey olmaz demeyin"
20.03.2021 19:48
Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı listede bulunan Amasya'da vali Mustafa Masatlı, işyerlerini ziyaret ederek tedbirleri denetledi.
Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı listede bulunan Amasya'da vali Mustafa Masatlı, işyerlerini ziyaret ederek tedbirleri denetledi. "Bana bir şey olmaz" düşüncesiyle sergilenen tutum ve davranışların olumsuz sonuçlarını tüm halkın göğüslemek durumunda kaldığını vurguladı.
Esnaf ile vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı sürdürmelerini isteyen Vali Masatlı, verilen onca çaba ve fedakarlığın boşa gitmemesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini istedi.
Denetlemede İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da yer aldı. Tedbirler kapsamında polis ekipleri vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimlerini de sürdürdü. - AMASYA
Son Dakika F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'den İstanbul'a sürpriz ziyaret PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti