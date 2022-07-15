Masatlı, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olunduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Ümit Çoban, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Masatlı'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika

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