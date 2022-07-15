Vali Masatlı'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Vali Masatlı, ziyarette şehidin Annesi Arife ve babası Aslan Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.
Masatlı, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olunduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.
Ziyarete AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahacagil, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve kurum müdürleri katıldı.
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