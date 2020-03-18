Vali Masatlı'dan Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Masatlı'dan Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Vali Masatlı'dan Çanakkale Zaferi mesajı

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Masatlı'dan Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Masatlı, "Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde; vatanımızı korkusuzca savunarak düşmana geçit vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.


Vali Masatlı yayımladığı mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:


"Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan ve 105. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Onlar, birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri bu onurlu ve kararlı duruş ile "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. O günlerde vatanın kurtuluşu uğrunda en yüce mertebeye kavuşmak için adeta yarışan Mehmetçiklerin hatırası hala canlı iken; bugün hain terör örgütlerine karşı vatan topraklarında ve sınırımızın hemen yanında gözünü kırpmadan şehadeti kucaklayan şehitlerimiz, bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları ve şehit ailelerinin "Vatan Sağolsun" diye haykıran vakarı önünde saygıyla eğilirken, onlardan aldığımız güçle ülkemizi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşıma kararlılığımız perçinlenmektedir." - ARDAHAN

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

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