Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı'dan Esnaf Ziyareti

Vali Masatlı'dan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Merkez Kongre Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Masatlı'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Merkez Kongre Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.


Masatlı, ziyaret ettiği esnafın ikramını aldı, sohbet etti.


Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Masatlı, "Bu ve benzeri ziyaretlerimiz sürecek. Bugün esnafı ziyaret ediyoruz, yarın köylere ziyarette bulunuyoruz. Bizim için insanımız önemli. İnsanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu ziyaretlerde bulunup, varsa sorunları bizzat yerinde çözmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Masatlı, ziyaretlerin ilçelere yönelikte gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:41 Kaynak: AA

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