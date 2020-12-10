Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi - Son Dakika

Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi
10.12.2020 09:44
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Virüsün özellikle kapalı ortamlarda yayıldığına dikkat çeken Vali Masatlı, bu ortamlarda tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı. - AMASYA
Son Dakika Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor