Vali Masatlı'dan polis kontrol noktalarında denetim - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya- Tokat karayolu ve Yavuz Selim Meydanındaki polis kontrol noktalarını ziyaret ederek kısıtlama sürecindeki faaliyetlere ilişkin bilgi alıp denetim yaptı.

Kontrol noktalarında denetleme için durdurulan sürücü ve yolcularla da sohbet eden Vali Masatlı, trafik kuralları ile koro navirüs (Kovid-19) tedbirlerine tam olarak riayet etmelerini istedi.

Masatlı, emniyet güçlerine de çalışmalarında başarılar diledi. - AMASYA