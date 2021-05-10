Vali Masatlı: "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesi için birçok uygulama hayata geçirildi" - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimizin gerçekleştirdiği reformlarla ülkemiz genelinde engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için birçok uygulama hayata geçirilmiştir" dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Amasya Engelsiz Yaşam Merkezinde faaliyetlerini sürdüren dernekleri ve Kirazlıdere Mahallesinde yaşayan engelli vatandaşları ziyaret eden Vali Masatlı, engellilerin eğitimi, istihdamı ve sosyal hayatta daha etkin var olmaları için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Eşi Esra Masatlı'nın da yer aldığı ziyaretlerde ilde engelli vatandaşlara yönelik yapılabilecek ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunan Masatlı, "Bütün problemleri çözümlediğimizi söyleyemeyiz. Ancak kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın ortak çalışmaları sonucunda engelli vatandaşlarımızın sorunlarını asgari düzeye indirgeyecek şekilde çalışmalar yürütüyoruz ve bundan sonra da çalışmalarımıza aynı titizlikle devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan, Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ve diğer derneklerin yetkilileri ziyaretleri dolayısıyla Vali Masatlı ile eşine teşekkür etti. - AMASYA