Vali Masatlı: "Gönül kapılarını çalmaya, dertlerle dertlenmeye geldik" - Son Dakika

Amasya'nın yeni valisi Mustafa Masatlı, kentteki görevinin ilk gününde eşi Esra Masatlı ile birlikte şehit ailesi, yaşlı, engelli ve dezavatantajlı vatandaşların evlerini ziyaret etti.



Vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Gönül kapılarını çalmaya, dertlerinizle dertlenmeye, mümkün olduğunca çare olmaya geldik. Yetimlerimizin, öksüzlerimizin başlarını okşamaya geldik" dedi.



Vatandaşlar, Vali Masatlı ile eşine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA