Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz" - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmakta olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Masatlı, yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşlara daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin sağlanacağını belirtti.

Köy muhtarı ve asfaltlama çalışmalarını yapan İl Özel İdaresi personeliyle uygulanan hizmetler konusunda sohbet eden Vali Masatlı, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettiriyoruz. Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz. Amasya'mızın kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Köydeki birinci ve ikinci kat asfalt, içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, menfez, stabilize, sulama kanalları gibi yatırımları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, "İl Özel İdaremizin kaynakları ve KÖYDES'in yatırımı ile köylerimizin alt yapısı için planlanan çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin çalışma, destek ve talimatlarıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımızda sahada bize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Masatlı'ya Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer eşlik etti. - AMASYA