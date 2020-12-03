Vali Masatlı: "Hedefimiz Amasya'mızı engelli dostu kent yapmak" - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Hedefimiz dokunulmadık engelli bırakmamak, kimleri olmayı başarmak ve şehr-i güzel Amasya'mızı engelli dostu kent yapmaktır" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluş amirleri ile STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen engelli bireylere sağlanan kamu hizmetlerine yönelik kurumsal kapasite değerlendirme toplantısına katılan Vali Masatlı, "Özellikle son yıllarda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin almış olduğu politikalar ve yapılmış olan uygulamalarla birlikte başta engellilerimize sağlanan fiziki koşullar olmak üzere diğer tüm alanlarda çok ciddi ilerleme kaydedildiği aşikardır. Başta rehabilitasyon merkezleri, tedavi merkezleri, engelsiz yaşam merkezleri olmak üzere birçok fiziksel imkanlar engellilerimize yönelik çok olumlu gelişmeler yaşamaktayız. Bunun yanında artık engelli olan, engelli olarak doğmuş ve hayatını bu şekilde idame ettirmek zorunda olan vatandaşlarımız eğitimden sağlığa, iş hayatına ve diğer alanlara devletimizin destek ve teşviklerine sahip oluyor. Artık engelli bireylerimiz ve onlara bakan kişiler her şekilde maaşa bağlanıyor. Bizim şu anda uygulamış olduğumuz sistem dünyanın birçok ülkesine, Avrupa'nın önde gelen bazı ülkelerine dahi örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Engelli bireyler ve ailelerinin zorlu yaşam koşullarının getirdiği sorunlarla baş etmeleri sürecinde yöneticilere de görevler düştüğüne değinen Masatlı, "Engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Kurumsal olarak yapılan hizmetlerin değerlendirmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin en etkin çözüm yollarının aşılması adına gerekli talimatları vereceğiz. Hedefimiz dokunulmadık engelli bırakmamak, kimleri olmayı başarmak ve şehr-i güzel Amasya'mızı engelli dostu kent yapmaktır" şeklinde konuştu.

Toplantıda Amasya Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileriyle engelli vatandaşlar yer aldı. - AMASYA