Vali Masatlı, iftarda Ardahan üniversitesi öğrencileriyle buluştu
59 dakika önce
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Ardahan Üniversitesi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:32 Kaynak: İHA
Valisi Mustafa Masatlı Ardahan Üniversitesi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.
Ardahan'da özel bir işletmede düzenlenen iftar programına katılan Vali Mustafa Masatlı öğrencilerle sohbet etti. öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen vali Masatlı kendi öğrencilik hayatından bahsederek tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Vali Masatlı " Ülkemizin geleceği sizlersiniz, sizlerin azimli çalışmanız hem kendi hemde ülkemiz geleceğine ışık tutmaktadır. Aldığınız her eğitimle genişleyen ufkunuz ülkemizin önünü açacak gelecek nesillere de örnek olacaktır. Kapımız sizlere her zaman açık her türlü konuda şahsımı ziyaret edebilirsiniz" dedi. - ARDAHAN
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