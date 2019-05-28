Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı, iftarda Ardahan üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Masatlı, iftarda Ardahan üniversitesi öğrencileriyle buluştu

59 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Ardahan Üniversitesi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Vali Masatlı, iftarda Ardahan üniversitesi öğrencileriyle buluştu, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Ardahan Üniversitesi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Ardahan'da özel bir işletmede düzenlenen iftar programına katılan Vali Mustafa Masatlı öğrencilerle sohbet etti. öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen vali Masatlı kendi öğrencilik hayatından bahsederek tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Vali Masatlı " Ülkemizin geleceği sizlersiniz, sizlerin azimli çalışmanız hem kendi hemde ülkemiz geleceğine ışık tutmaktadır. Aldığınız her eğitimle genişleyen ufkunuz ülkemizin önünü açacak gelecek nesillere de örnek olacaktır. Kapımız sizlere her zaman açık her türlü konuda şahsımı ziyaret edebilirsiniz" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:32 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:31:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı, iftarda Ardahan üniversitesi öğrencileriyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]