Vali Masatlı: "İlimizin gelişimi için hep beraber çalışacağız" dedi. - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizin gelişimi, değişimi ve kalkınması için hep beraber çalışacağız." dedi.

Amasya İl Genel Meclisi ziyaret ederek, meclis üyeleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Masatlı, Amasya İl Özel İdaresinin uyguladığı ve hayata geçirmeyi planladığı hizmetler ile projelere ilişkin istişarelerde bulundu.

Masatlı, yaptığı konuşmada, Amasya'nın kalkınması için daha kapsamlı projeler geliştirdiklerini ifade ederek, "İlimizin gelişimi, değişimi ve kalkınması için hep beraber çalışacağız. İl Özel İdaremizin tarım, sanayi, turizm, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, imar, yol, su, kanalizasyon, çevre gibi çeşitli alanlarda uyguladığı ve desteklediği kapsamlı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. İl Genel Meclisi ile uyumlu bir şekilde ilimizin her köşesine hizmet götürmeye devam edileceğiz. Çalışmaların çok daha etkin yürütülmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının sürdürülmesi için gayret gösterileceğiz." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve meclis üyeleri, Vali Masatlı'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.