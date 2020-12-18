Vali Masatlı: "İnsan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya diliyorum" - Son Dakika

Vali Masatlı: "İnsan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya diliyorum"

18.12.2020 20:29
Vali Masatlı:

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla katıldığı programda yaptığı konuşmada insan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya dilediğini belirtti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla katıldığı programda yaptığı konuşmada insan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya dilediğini belirtti.

Ülkeler arası göç meselesinin insanlığın en temel sorunlarının başında geldiğini vurgulayan Vali Masatlı, "İnsanların vatanlarından ayrılmak zorunda kalmadıkları, çocukların göç yollarında ölmedikleri, insanların kendi vatanlarında savaşlardan uzak, huzur içinde yaşadıkları bir dünyaya kavuşmayı diliyorum. Maalesef şuan ki dünya gerçekleri bizleri bu temennilerden oldukça uzak bir tabloyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu noktada Ülkemiz dünyadaki birçok gelişmiş devletin aksine hiçbir zaman kendisine sığınanlara kapısını kapatmamıştır. Daima mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin dünyaya örnek olması gereken açık kapı politikası ile devletimiz, kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan yardıma muhtaç 4 milyondan fazla insana kucak açmıştır. Aziz milletimiz de bu süreçte devletine destek olmuş, ecdadından aldığı tarihi mirası ve inancı gereği ensar duruşu sergilemiş, sağlıktan eğitime, barınmadan sosyal desteğe kadar her alanda hayır hizmetlerinde yarışmak suretiyle tüm insanlığa örnek teşkil etmiştir" diye konuştu.

Günümüzde birçok ülke tarafından göçmenlerin bir yük olarak algılandığını hatırlatan Masatlı, "Göçmenler ile ilgili yaptığımız işlerin sadece kanunlarla, uluslararası hukukla ilgili olmadığını; bunların ötesinde binlerce yıllık kadim geleneğimizin ve inancımızın gereği olarak bu duruşu sergilediğimizi herkesin bilmesini isterim. Dünyada sosyal adalet ve barış sağlanmadığı için vatanından ayrı düşen çocuk, kadın ve aileler büyük mağduriyetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Masum insanların, çocukların, kadınların tüm dünyanın gözleri önünde yaşadığı bu dram Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların özgürlükler ve insan hakları konusunda ne denli işlevsiz yapılar olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adını demokrasiyle, barışla ve özgürlüklerle özdeşleştiren batı medeniyeti, en temel insani şartları yalnızca kendi çocukları, kendi insanları ve kendi coğrafyası için hak görmekte; başka ülkelerin, başka milletlerin yaşadıkları mahrumiyet ve mağduriyet karşısında ise üç maymunu oynamaktadır. Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgınının insanlığı düşürdüğü sıkıntıların önemli sebeplerinden birisinin de kendini gelişmiş olarak niteleyen ülkelerin yardımlaşma duygusunu kaybetmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu durumdan tüm insanlık bir ders çıkarmalı, dünyanın zenginliklerini ellerinde tutan ülkeler mazlum coğrafyaların mağdur insanlarına gereken desteği sağlayarak, onlara kucak açmayı insan olmanın gereği olarak tekrar değerlendirmelidir. Bizler tüm insanları dinine, rengine ve ırkına bakmadan seven Yunus Emre'nin, 'Gel ne olursan ol yine gel' diyerek tüm insanlığı kucaklayan Hz. Mevlana'nın mirasçılarıyız. Biz istiyoruz ki insanlar sorumlu olmadıkları savaşların, kaosların bedelini ödemesin. Hepsinden önemlisi göç yollarında ölmesin" şeklinde konuştu.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın da yer aldığı programda kentte yaşayan göçmenlere çeşitli hediyeler verildi. - AMASYA

Vali Masatlı: İnsan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya diliyorum
Vali Masatlı: İnsan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya diliyorum
Vali Masatlı: İnsan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya diliyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Amasya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı: 'İnsan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya diliyorum' - Son Dakika


Son Dakika

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