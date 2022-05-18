Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor" - Son Dakika
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Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"

18.05.2022 14:34

Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"AMASYA Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün akşam saatlerinde tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde çıkan ve ahşap kafe binasının küle döndüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"

AMASYA Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün akşam saatlerinde tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde çıkan ve ahşap kafe binasının küle döndüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Turizmin parlayan yıldızı kentin en önemli tarihi mekanlarından birinde çıkan yangının seferber edilen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldüğünü belirten Vali Masatlı, "Yangının nedeni araştırılıyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının bu kadarla kaldığına şükrediyoruz" dedi. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevleri endişeyle izlerken yangının Osmanlı dönemi Yalıboyu evlerinin de bulunduğu Hatuniye Mahallesine yayılıp sıçramamasının en büyük dilekleri olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Başta kontrol altına aldık. Sonrasında da kırılgan, yanması muhtemel olan binalarda da soğutma çalışmaları yaptık. Çok şükür bir sıkıntı olmadı" diye konuştu.

Masatlı, dumandan etkilenen bir kişinin sağlık durumunun da iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Vali Masatlı: Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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AMASYA'DA TARİHİ KIZLAR SARAYI'NDAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR AMASYA'DA TARİHİ KIZLAR SARAYI'NDAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Son dakika... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü Son dakika... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Masatlı: 'Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor' - Son Dakika


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