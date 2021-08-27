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Vali Masatlı, köylerde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Vali Masatlı, köylerde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

27.08.2021 11:38
Vali Masatlı, köylerde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi, System.String[]

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresi ekiplerinin Suluova'ya bağlı Ortayazı, Ayrancı ve Küpeli köylerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresi ekiplerinin Suluova'ya bağlı Ortayazı, Ayrancı ve Küpeli köylerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, burada yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinin köylerde yaşayan vatandaşların altyapı ihtiyaçlarını gidermek için özveriyle çalıştığını söyledi.

Köylerdeki vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına ilin dört bir yanındaki köylerin yollarını devlet imkanlarını en verimli şekilde kullanarak yenilediklerini dile getiren Masatlı, "Bu kapsamda Suluova ilçemiz Ayrancı grubu isale hattında 6 kilometrelik bölümdeki ana hat yıpranmalarından dolayı yaklaşık 675 bin lira maliyetli isale hattı yenileme çalışmaları yapılacak. Ayrıca Suluova ilçemize 2021 yılında 1 milyon 494 bin liralık 16 kilometre sathi asfalt kaplama yapılması planlanmıştır. Ortayazı-Ayrancı-Küpeli grup köy yollarımıza 330 bin lira maliyetli 3,2 kilometre sathi asfalt kaplama yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur." dedi.

Yaptıkları çalışmaların köylere ve Amasya'ya hayırlı olmasını temenni eden Masatlı, bu hizmetlerin gerçekleşmesi için imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amasya halkı adına teşekkür etti.

Masatlı, daha sonra İl Özel İdaresi yol yapım ekiplerinin çalışmalarını gözden geçirerek, işçilere kolaylık diledi.

Vali Masatlı, köylerde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi
Vali Masatlı, köylerde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

Mustafa Masatlı, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı, köylerde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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