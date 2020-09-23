Vali Masatlı köylere ziyarette bulundu - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesine bağlı Karamustafapaşa ve Kayadüzü köylerini ziyaret etti.

Köylerde ikamet eden vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştiren Masatlı'ya, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Masatlı, köylerde yaşayan vatandaşlara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Masatlı, bu ziyaretler vesilesiyle köylerin ulaşım, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.