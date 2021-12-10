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Vali Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Vali Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla toplantı yaptı

10.12.2021 15:08
Vali Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla toplantı yaptı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon'da mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon'da mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Masatlı, mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri muhtarlarla istişare toplantılarında önemli mesafeler aldıklarını söyledi.

Muhtarlarla yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için sık sık bir araya geldiklerini aktaran Masatlı, "Toplantılarımızda kurum müdürlerimiz kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarından bahsediyor. Muhtarlarımızın mahalleleri ya da köyleriyle ilgili bir husus varsa dinliyoruz. Devlet yönetimi içerisinde ilin yönetim sorumluluğunu üzerine almış herkes burada karşılıklı olarak bir araya geliyor. Sorunlar da bu şekilde çözüme kavuşmuş oluyor." dedi.

Devletin belirlediği politikalar çerçevesinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin gayretinde olduklarını vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bir yönetim değişikliği oldu. Bu yönetim değişikliğindeki temel felsefe, işlerin daha hızlı yürümesi, insanı merkeze alan ve ihtiyaçları en üst düzeyde ve etkin şekilde yerine getirmektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, bununla beraber kurumlarımız, yerelde valiliğimiz, mülkü idare amirlerimiz, belediyelerimiz, kurum müdürlerimiz ve muhtarlarımız dahil, devletimizin belirlemiş olduğu politikalar çerçevesinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz. Bu sistem sayesinde kamu hizmetlerinin işleyişi hızlanmış ve özellikle de dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde tüm ülkelere örnek olacak bir yönetim sergilenmiştir."

Salgının olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'de gerek büyüme rakamları gerekse ihracat rakamları bakımından Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığına işaret eden Masatlı, Amasya'nın da buna paralel olarak sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde büyük ivme yakaladığını kaydetti.

Toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile İl Genel Meclisi üyeleri, kurum müdürleri de katıldı.

Mustafa Masatlı, Akif Gülle, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika


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