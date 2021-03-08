Vali Masatlı, Suluova'da denetimlere katıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (KOVİD-19) vaka sayısını hızla azaltmak için uygulanan dinamik denetim modeli çerçevesinde Suluova'da yapılan denetimlere katıldı.

Esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Masatlı, kenti korona virüs risk haritasında mavi renkli noktalardan birisi haline getirmek ve gündelik hayatı normale çevirebilmek için devlet-millet el ele mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Masatlı, İçişleri Bakanlığının yayımladığı 'Haftalık Tematik Denetim Genelgesi' kapsamında da Suluova Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yapılan denetim faaliyetlerini takip etti.

Denetimlerde Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da yer aldı. - AMASYA