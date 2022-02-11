Üye Girişi
Vali Masatlı Suluova'da muhtarlarla istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Vali Masatlı Suluova'da muhtarlarla istişare toplantısına katıldı

11.02.2022 16:01
Vali Masatlı Suluova'da muhtarlarla istişare toplantısına katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Suluova'nın gelişim potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Suluova ilçemizin kendine ait potansiyelini iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu potansiyeli üretime ve istihdama dönüştürerek, ilçemizi hak ettiği noktaya getirmeliyiz. Suluova, toprakları verimli, belirli bir sanayi altyapısı ve hayvancılık potansiyeli olan bir ilçemizdir. Bu bakımdan organize sanayi bölgelerini büyütmeye devam ediyoruz. Besi Organize Sanayi Bölgemizin altyapı çalışmaları 2022 yatırım programına alınmıştır. Bu çalışmayla Besi OSB'miz 635 dekarlık bir alanda genişleyecektir."

Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Fatih Üçok, il genel meclis üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

YORUMLAR
500

Mustafa Masatlı, Suluova, Amasya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı Suluova'da muhtarlarla istişare toplantısına katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:09:06. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Masatlı Suluova'da muhtarlarla istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement