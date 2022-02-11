Vali Masatlı Suluova'da muhtarlarla istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Suluova'nın gelişim potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Suluova ilçemizin kendine ait potansiyelini iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu potansiyeli üretime ve istihdama dönüştürerek, ilçemizi hak ettiği noktaya getirmeliyiz. Suluova, toprakları verimli, belirli bir sanayi altyapısı ve hayvancılık potansiyeli olan bir ilçemizdir. Bu bakımdan organize sanayi bölgelerini büyütmeye devam ediyoruz. Besi Organize Sanayi Bölgemizin altyapı çalışmaları 2022 yatırım programına alınmıştır. Bu çalışmayla Besi OSB'miz 635 dekarlık bir alanda genişleyecektir."

Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Fatih Üçok, il genel meclis üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.