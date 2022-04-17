Vali Masatlı Suluova OSB'deki işletmeleri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Masatlı Suluova OSB'deki işletmeleri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti

17.04.2022 17:44
Vali Masatlı Suluova OSB'deki işletmeleri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova Oganize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmelerde incelemelerde bulundu, ardından esnaf ziyareti yaptı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova Oganize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmelerde incelemelerde bulundu, ardından esnaf ziyareti yaptı.

Masatlı, Suluova'da faaliyet gösteren çeşitli firmaları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

OSB'de yer alan yatırımcı iş insanlarının önemli çalışmalar yaptığını belirten Masatlı, Suluova'nın kalkınmasında buradaki işletmelerin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Vali Masatlı, bölgede yapılacak yatırımları önemsediklerini ifade ederek, "Suluova Organize Sanayi Bölgesi, içinde barındırdığı işletmelerle ilimiz ve ilçemiz ekonomisine ve istihdama önemli ölçüde de katkı sağlamaktadır. Bugünkü ziyaretimde değerli iş adamlarımızın fikirlerini alarak, Suluova Organize Sanayi Bölgemizi daha iyi hale getirme gayretinde olacağız." dedi.

Ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Masatlı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

Masatlı'ya ziyaretleri sırasında, Kaymakam Abdullah Şen, TSO Başkanı Turgut Aksu ve AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel eşlik etti.

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Hisarcık, Suluova, Esnaf, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı Suluova OSB'deki işletmeleri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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