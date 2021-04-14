Amasya'nın 5. OSB'si Taşova Karma OSB kuruldu - Son Dakika

Amasya'nın 5. OSB'si Taşova Karma OSB kuruldu

14.04.2021 16:21
Amasya'nın 5. OSB'si Taşova Karma OSB kuruldu, System.String[]

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya'nın 5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Taşova Karma OSB'nin kurulduğunu bildirdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya'nın 5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Taşova Karma OSB'nin kurulduğunu bildirdi.

Amasya Valiliğinde gerçekleştrilen, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısı'nda konuşan Valisi Masatlı, yeni kurulan OSB'nin Amasya ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Amasya'nın sanayi altyapısını güçlendirmek amacıyla, ilk etapta mevcut OSB'lerin genişleme çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Daha sonra Taşova'nın mevcut konumu ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, Valiliğimizin öncülüğünde ilçemizde bir karma OSB kurulması için çalışmalarımıza başladık. Yapılan yoğun çalışmalar ve çeşitli bakanlıklarımızla yaptığımız istişareler neticesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın de uygun görmesiyle, geçtiğimiz günlerde, Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi 363 sicil numarası ile kurulmuştur. Bu sürecin olumlu olarak neticelenmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci de hızla neticelendirerek, OSB'mizi aktif hale getirmek için çalışmalarımız devam edecektir."

Masatlı, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerle mevcut OSB'lerin arıtma tesislerinin yatırım programına alınmasının kararlaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Amasya'nın 5. OSB'si Taşova Karma OSB kuruldu
Amasya'nın 5. OSB'si Taşova Karma OSB kuruldu

Mustafa Masatlı, Amasya, Taşova, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amasya'nın 5. OSB'si Taşova Karma OSB kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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