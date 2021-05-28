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Vali Masatlı: "Taşova OSB ile tarımı destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracak" - Son Dakika

Vali Masatlı: "Taşova OSB ile tarımı destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracak"

28.05.2021 21:41
Vali Masatlı:

Taşova Karma OSB tanıtım toplantısına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Tarım sektörünü ve tarım sektörünü destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracaktır" dedi.

Taşova Karma OSB tanıtım toplantısına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Tarım sektörünü ve tarım sektörünü destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracaktır" dedi.

Geçen ay resmen kurulmasıyla kentin 5. organize sanayi bölgesi olan Taşova Karma OSB'nin önemli katkı sağlayacağına işaret edip faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları bitirmek ve yatırımcılara yer tahsisine başlamak istediklerine değinen Vali Masatlı, "Bu aşamadan sonra gerekli prosedürleri yerine getirerek en kısa sürede OSB'mizi aktif hale getirmeliyiz. Bizim Taşova OSB'deki en büyük şansımız ise OSB sahasının %95'i bulan kısmının kamu arazisi olmasıdır. Bu durum hem süreci hızlandırmış hem de kuruluş maliyetimizi minimuma indirmiştir" diye konuştu.

İlçeyi gezdiğinde özellikle köylerde genç nüfusun sürekli azaldığını ve dışarıya göç verildiğinin görüldüğüne değinen Mustafa Masatlı, "Bizim burada tarım sektörünü ve tarım sektörünü destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracaktır. Taşova OSB'yi bu aşamaya getirmek meşakkatli olmuş, ancak sonucu itibariyle bizlere halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşatmıştır. Bu süreç valiliğimizin koordinesinde milletvekillerimizin, Taşova Belediyemizin, Taşova Esnaf Odamızın ve sanayicilerimizin güç birliğiyle başarılmıştır" şeklinde konuştu.

Taşova OSB'nin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Masatlı, "Yaptığımız tüm bu çalışmalar için bizlere imkan sağlayan, hedefler gösteren, ülkemize yeni bir vizyon çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, değerli milletvekillerimize, Taşova Belediyemize, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasına, Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Amasya Oteli'ndeki toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile MHP İl Başkanı Şuayip Ak da katıldı.

Programda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Burak Arzu tarafından Taşova OSB'nin kuruluş süreci hakkında bir sunum yapıldı. - AMASYA

Vali Masatlı: Taşova OSB ile tarımı destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracak
Vali Masatlı: Taşova OSB ile tarımı destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracak

Amasya, Taşova, Tarım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Masatlı: 'Taşova OSB ile tarımı destekleyen sanayiyi geliştirmemiz göçü engelleyecek ve kırsal yaşamı canlandıracak' - Son Dakika Ekonomi


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