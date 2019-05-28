Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı, "Tüm imkanları seferber ediyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Masatlı, "Tüm imkanları seferber ediyoruz"

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ile birlikte hafta sonu Çıldır'da ki Kotanlı-1 barajı ile Yukarıcanbaz köyü yakınlarından geçen Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek yolu ve sınır tünelinde incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı,
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ile birlikte hafta sonu Çıldır'da ki Kotanlı-1 barajı ile Yukarıcanbaz köyü yakınlarından geçen Bakü-Tiflis- Kars Demir İpek yolu ve sınır tünelinde incelemelerde bulundu.

Yapımına tamamlanan ve devam eden işlerle ilgili bilgi aldı. Vali Masatlı, "Sezonun en iyi şekilde değerlendirilmesi yüzde 70 ve üzerindeki işlerin tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yüklenici firmalarda bitmesi yönünde gayretle çalışıyor. Çıldır'da gördüğümüz bir çok eksiği notlarımıza alıyor çözülmesi için her türlü işlemi başlatıyoruz. Çıldır Kaymakamımız Bedirhan beyde köylerde yaşanan aksaklıklar ve sıkıntıları gideme konusunda ilçenin imkanlarının el verdiği ölçüde çalışmalar yürütüyor eksik kalınması durumu da bize bildirerek çözüm odaklı çalışmaktadır. Çıldır halkının refahı için elimizdeki bütün imkanlarla çalışmaktayız" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:32 Kaynak: İHA
Bakü, Ardahan, Çıldır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:02:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı, "Tüm imkanları seferber ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]