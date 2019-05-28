Vali Masatlı, "Tüm imkanları seferber ediyoruz"
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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ile birlikte hafta sonu Çıldır'da ki Kotanlı-1 barajı ile Yukarıcanbaz köyü yakınlarından geçen Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek yolu ve sınır tünelinde incelemelerde bulundu.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:32 Kaynak: İHA
Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır
Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu
ile birlikte hafta sonu Çıldır'da ki Kotanlı-1 barajı ile Yukarıcanbaz köyü yakınlarından geçen Bakü-Tiflis- Kars
Demir İpek yolu ve sınır tünelinde incelemelerde bulundu.
Yapımına tamamlanan ve devam eden işlerle ilgili bilgi aldı. Vali Masatlı, "Sezonun en iyi şekilde değerlendirilmesi yüzde 70 ve üzerindeki işlerin tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yüklenici firmalarda bitmesi yönünde gayretle çalışıyor. Çıldır'da gördüğümüz bir çok eksiği notlarımıza alıyor çözülmesi için her türlü işlemi başlatıyoruz. Çıldır Kaymakamımız Bedirhan beyde köylerde yaşanan aksaklıklar ve sıkıntıları gideme konusunda ilçenin imkanlarının el verdiği ölçüde çalışmalar yürütüyor eksik kalınması durumu da bize bildirerek çözüm odaklı çalışmaktadır. Çıldır halkının refahı için elimizdeki bütün imkanlarla çalışmaktayız" dedi. - ARDAHAN
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