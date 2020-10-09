Vali Masatlı: "Ülkemiz son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme gösterdi" - Son Dakika

Vali Masatlı: "Ülkemiz son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme gösterdi"

09.10.2020 18:41
Vali Masatlı:

Amasya Valisi Mustafa Masatlı "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında düzenlenen koç dağıtım törenine katıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında düzenlenen koç dağıtım törenine katıldı.

Törende ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin ile Milletvekili M. Levent Karahocagil birer konuşma yaparak, "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında düzenlenen koç dağıtım töreninin Amasya'ya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler.

Tören alanında çiftçilerle de sohbet eden Vali Mustafa Masatlı yaptığı konuşmada, "Ülkemiz tarımdan ticarete, sanayiden hizmet sektörüne, sosyal güvenlikten eğitime, devletin yer aldığı bütün alanlarda özellikle son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme göstermiştir. Özellikle bunlardan bir tanesi de tarım sektörüdür. Tarım ve Orman Bakanlığımız dünya ölçeğinde projeler yapan Türk tarımcısına her türlü desteği veren  bir duruma gelmiştir. Tarımla ilgili pek çok devlet kuruluşumuzun destek, teşvik ve katkıları da bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü projelerden biri olan koyun ve keçi verimliliğini artırılması ile ilgili projemizde üretici vatandaşlarımıza üretim noktasında önemli destek sağlayacaktır. Bu desteklerinden de biriside küçükbaşta verimliliğin artırılmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin başkanlığındaki hükümetimiz ülkemize hedefler tayin etti. Bu hedeflerden de biriside 2023 yılında tarımsal olarak gelinmek istenen noktadır. Buna benzer projelerle daha çok çalışarak, daha çok üreterek 2023 yılı hedeflerine başta ilimiz olmak üzere tüm ülkemizde ulaşmış olacağız. Bu projelerin desteklenmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Beye, Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyor, talip olup ve hayvanlarını teslim alan bütün vatandaşlarımıza da  başarılar diliyor, ilimiz hayvancılığına ve yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi'nden temin edilen 72 adet Bafra ırkı koç ile yöredeki koyunların verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bakanlıkça 40 ilde uygulamaya konulan 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katımı ile kan değişimlerinin sağlanarak mevcut işletmelerin verimliliklerinin artışı amaçlanmıştır. Dağıtım töreni kapsamında 72 adet Bafra ırkı koç bedelinin yüzde 75'i bakanlığımız tarafından hibe olarak, yüzde 25'i ise Amasya'daki yetiştiricileri tarafından karşılanarak, Amasya'da koyun yetiştiriciliğine destek sağlanacaktır.

Koç başına 2 bin 700 TL olup toplam proje büyüklüğü 572 bin 238 TL.

Törende Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin, görevli personeller ve çiftçiler yer aldı. - AMASYA

Vali Masatlı: Ülkemiz son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme gösterdi
Vali Masatlı: Ülkemiz son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme gösterdi
Vali Masatlı: Ülkemiz son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme gösterdi

Milletvekili, Amasya, Tören, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Masatlı: 'Ülkemiz son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme gösterdi' - Son Dakika Ekonomi


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