Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: "Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın" - Son Dakika

Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: "Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın"
13.03.2021 20:10
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) mutasyonları sebebiyle ülke geneli vaka sayılarındaki artışa işaret ederek vatandaşlardan havaların ısınması sebebiyle rehavete kapılmamalarını ve ev ziyareti yapmamalarını istedi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) mutasyonları sebebiyle ülke geneli vaka sayılarındaki artışa işaret ederek vatandaşlardan havaların ısınması sebebiyle rehavete kapılmamalarını ve ev ziyareti yapmamalarını istedi.
Kent merkezinde dolaşarak evlerindeki ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
İş yerlerini ziyaret eden Masatlı, esnafların uyguladığı tedbirleri inceledi. - AMASYA
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