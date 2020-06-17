Vali Masatlı'ya çemberli uğurlama - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevinden Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlıyı uğurlamak için valilik binası önünde veda töreni düzenlendi. Törende kurum müdürleri, Vali Masatlı'nın mesai arkadaşları, güvenlik güçleri, Ardahanlılar ve basın mensupları hazır bulundu.

ARDAHAN - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı kentten ayrıldı. Vali Masatlı'yı uğurlamak için valilik önünde sosyal mesafe kuralı nedeniyle çember oluşturuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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